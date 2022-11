The Witcher: nuove indiscrezioni sul motivo dell’addio di Henry Cavill

L’addio di Henry Cavill alla serie The Witcher ha suscitato grande indignazione tra i fan, situazione che potrebbe essere destinata persino a peggiorare se le indiscrezioni legate al motivo del suo addio venissero confermate.

Il sito Redanian Intelligence ha infatti rivelato che l’interprete di Geralt ha iniziato a ipotizzare l’abbandono della serie già dopo la seconda stagione a causa di alcuni disaccordi con i produttori per quanto riguardava i contenuti della serie e il ruolo di Geralt.

Cavill, durante la promozione della stagione, aveva infatti dichiarato:

La parte più difficile per me è stata trovare l’equilibrio tra la visione degli showrunner e il mio amore per i romanzi, e nel provare a portare quel Geralt nella visione degli showrunner. Si tratta di percorrere una linea sottile; è la storia degli showrunner e quindi è un adattamento. La parte insidiosa era trovare il posto per il Geralt dei libri all’interno di quella realtà e riuscire a dare il meglio per entrambi gli elementi.