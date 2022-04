Nonostante le riprese della terza disiano al momento in corso, è iniziata la pianificazione della

Durante un’intervista con Brigade Radio, il regista Stephen Surjik ha confermato che la stagione 4 è già “programmata”. Surjik dirigerà i primi due episodi della terza stagione e ha aggiunto che non sa se sarà coinvolto nella prossima stagione. Tuttavia, Surjik è aperto a tornare, aggiungendo che il team di produzione sta al momento pianificando la nuova stagione.

Gli sceneggiatori e i produttori stanno pianificando la stagione 4. Oh sì. Non so se faccio parte della programmazione, ma almeno mi hanno detto che ci stanno lavorando.