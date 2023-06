Alla fine della stagione 3 di The Witcher Henry Cavill lascerà spazio a Liam Hemsworth, ma a quanto pare, il passaggio a un attore diverso non sembrerà forzato.

Intervistato da Yahoo News all’inizio di questa settimana, il produttore esecutivo di The Witcher Tomek Baginski ha dichiarato che l’imminente introduzione di Liam Hemsworth nei panni di Geralt è stata in qualche modo presa dai libri:

Abbiamo un ottimo piano per presentare il nostro nuovo Geralt e la nostra nuova visione di Geralt con Liam. Non approfondirò l’argomento perché sarebbe un enorme spoiler, ma è anche molto, molto vicino alle idee meta che sono profondamente analizzate nei libri, specialmente nel quinto. È molto accurato. È molto vicino a ciò che è stato detto nei libri e penso che questo cambiamento sarà abbastanza impeccabile.

Mentre Baginski non ha approfondito l’esatto momento della trama, l’ultimo libro della serie The Witcher parla di Ciri che viaggia in più mondi alternativi, incluso uno con la Camelot del mito arturiano. Nei libri, Ciri trasporta effettivamente Geralt e Yennefer in un altro mondo dopo che Geralt è stato gravemente ferito in una rivolta, con il destino di entrambi i personaggi lasciato ambiguo. Alcuni fan credono che Ciri in qualche modo trasporterà il Geralt di Henry Cavill in un altro mondo per spiegare il cambio di attore, mentre altri credono che Ciri in qualche modo trascinerà un Geralt da un mondo diverso nel mondo della serie tv.

La prima parte della stagione 3 di The Witcher, l’ultima con protagonista Henry Cavill è disponibile da oggi, 29 giugno, la seconda parte uscirà il 27 luglio.

I membri del cast che torneranno nella stagione 3 di The Witcher sono Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

La showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich. La serie è prodotta anche da Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub e Jarosław Sawko.La serie è diretta da Stephen Surjik, Gandja Monteiro, Loni Peristere e Bola Ogun. Basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, gli sceneggiatori degli episodi sono: Mike Ostrowski, Tania Lotia, Haily Hall, Rae Benjamin, Clare Higgins, Javier Grillo-Marxuach, Matthew D’Ambrosio e Troy Dangerfield.

The Witcher è disponibile su Netflix.

