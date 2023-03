In Italia la serie, composta da sei episodi, è andata in onda su Fox a partire dal 26 gennaio 2016.

La serie animata, di genere comedy, The X-Files: Albuquerque sembra non verrà realizzata.

Il sito TVLine ha svelato che lo sviluppo del progetto, annunciato nell’estate 2020 da parte del network Fox, è stato interrotto.

Nella giornata di ieri era emersa la notizia che Ryan Coogler, regista di Black Panther: Wakanda Forever, sarebbe al lavoro su un possibile reboot dello show cult, progetto non destinato a Fox.

La serie animata vedeva coinvolto Chris Carter in veste di produttore esecutivo e non avrebbe avuto come protagonisti Mulder e Scully, i personaggi di David Duchovny e Gillian Anderson. Al centro della trama dovevano esserci degli agenti che indagavano sui casi di X-Files troppo folli, ridicoli o sopra le righe per coinvolgere Mulder e Scully.

Il pilot della serie era stato scritto da Rocky Russo e Jeremy Sosenko (Paradise PD).

Per ora non è quindi chiaro quale sarà il futuro della saga di X-Files, andata in onda per nove stagioni fino al 2022 e poi tornata sugli schermi con due ulteriori capitoli ideati come revival a partire dal 2016.

