This Is Us

Stanotte, negli Stati Uniti, andrà in onda ildiha svelato che alcune scene presenti nell’episodio sono state girate alcuni anni fa.

L’interprete di Rebecca Pearson ha infatti dichiarato:

Molti dei momenti con me e Milo Ventimiglia sono stati girati anni fa. Non mi ricordo nemmeno cosa fosse. Abbiamo avuto un paio di cose che abbiamo girato per questo episodio e sono entusiasta nel vederle. Ma ho letto lo script e sono eccitata all’idea di vedere il lavoro di tutti gli altri. Penso sia realmente meraviglioso.

Mandy, pensando a quanto accaduto al suo personaggio, ha ammesso:

Mi sembra che la penultima puntata fosse il finale e questo per me è una specie di epilogo. Penso sia un modo davvero meraviglioso di unire tutti gli elementi e in modo soddisfacente.

Dan Fogelman ha confermato che aveva iniziato a pianificare il finale già quattro anni fa, dovendo riuscire successivamente a trovare la giusta distanza dal materiale per non lasciarsi travolgere dalle emozioni.

Milo Ventimiglia ha inoltre aggiunto che è stato difficile trattenere le lacrime sul set l’ultimo giorno di riprese, ma è stata un’esperienza davvero soddisfacente:

Ero felice di concludere la serie con Mandy in una scena insieme perché è il modo in cui abbiamo iniziato. Penso sia stato bello e mi sono sentito soddisfatto. Sembrava ci fosse stata data questa opportunità di chiudere le cose in modo rispettoso, adatto ai personaggi. Sono stato grato.

Che ne pensate? Siete curiosi di scoprire a quele scene del finale di This Is Us faceva riferimento Mandy Moore?

Fonte: Deadline