This Is Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella giornata di domani, 24 maggio, andrà in onda sugli schermi di NBC l’episodio finale della serieha consigliato ai fan di preparare i fazzoletti perché l’episodio sarà particolarmente commovente.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata si mostrerà il funerale di Rebecca e l’interprete di Randall ha spiegato che non è stato necessario andare alla ricerca di qualcosa di particolare per emozionare gli interpreti e gli spettatori:

Più di tutto penso sia perché sapevamo che stavamo dicendo addio a Rebecca e allo show, le emozioni erano già dentro di noi. Non c’era bisogno di forzarle, erano già sulla superficie. Tutti avevano dei sentimenti forti pensando a qualcosa di così meraviglioso come questa esperienza mentre, in contemporanea, la storia del suo personaggio arrivava alla conclusione come lo show. Sono felice che abbiamo potuto girarlo quando lo abbiamo fatto invece che tre o quattro anni fa.

Sterling ha scherzato dichiarando che ha bevuto molta acqua per sopravvivera a degli episodi così commoventi:

Nel corso delle ultime settimane, tutti avevano le proprie bottiglie d’acqua al lavoro. Non so nemmeno se fossero consapevoli di cosa stavamo facendo. Hai bisogno della tua acqua, ne stai perdendo molta piangendo, devi assimilarla. Ci siamo ripresi piuttosto velocemente perché ne avevamo in abbandonaza. Stavo cercando di berne almeno un litro per poter equilibrare la quantità persa. Mandy Moore stava facendo lo stesso. E poi Sue Kelechi Watson ha iniziato a farlo e Justin Hartley ha ammesso ‘Devo prendere una bottiglia d’acqua’. Tutti stavano bevendo moltissimo prima di arrivare alla fine delle riprese.

La morte della madre avrà un impatto importante su Randall e all’inizio del diciottesimo episodio la moglie sarà piuttosto preoccupata perché ha già dovuto fare i conti con alcuni attacchi di panico e di ansia. Rebecca ha però detto ai suoi figli ‘Non lasciate che la mia malattia, la mia transizione, vi impedisca di fare tutte le cose enormi e meravigliose che avete da offrire a questo mondo’. Sua moglie ha delle preoccupazioni simili ed è per questo che deve pensare alla peggiore delle ipotesi insieme al marito.

Brown ha inoltre ammesso che Randall probabilmente si rende conto che la madre non sta più soffrendo, quindi c’è un certo sollievo nella situazione, oltre ad avere una certa concezione della spiritualità:

C’è una parte di me a cui piace pensare, come evidenziato dalla sceneggiatura di Dan Fogelman, che ora abbia una possibilità di ritrovarsi ed essere intera, non una parte di se stessa, dall’altra parte. Penso in modo egoistico che si soffra per l’assenza fisica della presenza di una persona nella propria vita, ma non in quella situazione in cui era diminuita nelle sue capacità. Pensi a quanto accaduto prima, alle conversazioni avute e alle esperienze condivise, e sapere che è completa in modo definitivo non può evitare che ci sia un po’ di tristezza. Ma c’è la speranza che possa ritrovare, una volta compiuta quella transizione, qualcosa che somiglia a quando la sua vita era completa.

Che ne pensate? Cosa vi attendete dal finale di This Is Us dopo le parole di Sterling K. Brown?

Fonte: TVLine