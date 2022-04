This Is Us

L’attrice ha il ruolo di Rebecca Pearson, la madre del personaggio dell’attore, nel progetto targato NBC.

Brown ha pubblicato un video su Instagram in cui dichiara:

Chiunque voti nell’Academy… Mandy Moore è incredibile, sta recitando davvero bene e merita che il suo lavoro venga riconosciuto.

L’attore, che ha vinto uno dei suoi tre Emmy per l’interpretazione di Randall in This Is Us, ha quindi aggiunto:

Ha otto anni meno di me e interpreta mia madre. E non c’è mai un momento sul set in cui penso ‘Mandy Moore è troppo giovane per interpretare mia madre’. No, lei è la mia mamma.

Brown ha quindi ricordato come in questa stagione della serie Mandy sia stata messa alla prova interpretando il suo personaggio mentre affronta la demenza senile e ribadito che riesce a offrire un’interpretazione “meravigliosamente sottile, piena di sfumature”.

La messa in onda della serie si concluderà sugli schermi americani il 24 maggio e Sterling K. Brown, nel video, dichiara di avere solo otto giorni di lavoro rimasti, rendendosi quindi conto che l’esperienza legata a This Is Us sta per concludersi.

Che ne pensate? Ha ragione Sterling K. Brown e Mandy Moore merita un Emmy per la sua interpretazione in This Is Us?

Fonte: TVLine