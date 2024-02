Thomas Doherty farà parte del cast della stagione 2 di Tell Me Lies, la serie targata Hulu.

L’attore, recentemente tra gli interpreti di Gossip Girl, avrà la parte di Leo, uno studente che ritorna nel campus di Baird dopo aver studiato all’estero per un anno, ritrovandosi immediatamente attratto da Lucy (Grace Van Patten). Il giovane sembra gentile e affascinante, ma Lucy non è certa di potersi totalmente fidarsi di lui. Leo si ritroverà coinvolto nella rete creata dalla relazione tossica che lega Lucy e Stephen (Jackson White).

Nel cast ci sarà anche Tom Ellis, star di Lucifer.

Lo show creato da Meaghan Oppenheimer segue un rapporto tumultuoso che si svolge nel corso di 8 anni e che travolge tutte le persone che si ritrovano in qualche modo ad averci a che fare. Un gruppo di amici dell’università non ha idea di quanto un legame di dipendenza possa avere il potere di trascinarli tutti in una rete di tradimenti, sesso e menzogne che cambierà la loro vita per sempre.

