Thor: Love and Thunder, Jaimie Alexander vuole una serie tv su Lady Sif con Beta Ray Bill

La star di Thor: Love and Thunder, Jaimie Alexander vuole una serie tv per Disney+ su Lady Sif con anche Beta Ray Bill.

L’attrice è tornata su Instagram questa settimana per suggerire alcune idee per delle serie TV con protagonista proprio Lady Sif.

Se Lady Sif avesse una serie, cosa vorreste vedere? Io adorerei se ci fosse un po’ di Beta Ray Bill. Cosa ne pensi Walter Simonson?

L’attrice ha taggato Walter Simonson creatore di Beta Ray Bill e uno degli scrittori più influenti per il mondo di Thor. Per chi non sapesse chi sia Beta Ray Bill, si tratta di uno degli alleati più potenti del Dio del Tuono. Di seguito la descrizione ufficiale:

Beta Ray Bill è un Supereroe creato dai Korbiniti, una pacifica razza aliena. In passato avevano perso il loro pianeta a causa del demone Surtur. Gli scienziati pertanto radunarono i combattenti più valorosi e fusero le loro anime in un corpo costruito artificialmente. Beta Ray Bill vagò insieme al “Skutteblut”, una nave spaziale dotata di un’intelligenza artificiale, alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile per il suo popolo. Otterrà i poteri di Thor dopo aver sollevato Mjolnir.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book