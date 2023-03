Nel cast di Those About To Die, lo show di Roland Emmerich le cui riprese sono iniziate negli spazi degli studi di Cinecittà, ci sarà anche Iwan Rheon.

L’interprete di Ramsay in Game of Thrones sostituirà negli episodi targati Peacock Lorenzo Richelmy, che ha dovuto rinunciare alla serie a causa di altri impegni, nella parte del boss criminale Tenax.

Tra i nuovi arrivi tra gli interpreti dello show ci saranno anche Liraz Charhi, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Eneko Sagardoy, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Kyshan Wilson e Alicia Edogamhe.

Those About To Die si ispira al libro scritto da Daniel Mannix e gli eventi saranno ambientati nel mondo complesso e corrotto delle gare di gladiatori dell’antica Roma.

La produzione sarà curata da AGC Studios, High End Productions e l’italiana Wildside.

Tra i protagonisti ci saranno poi Anthony Hopkins nella parte di Vespasiano, l’imperatore di Roma, Sara Martins e Dimitri Leonidas.

Charhi sarà Berenice, la regina della Giudea che è tenuta prigioniea a Roma. Johannesson sarà il gladiatore Viggo e Penry-Jones ha la parte di Marsus, un patrizio benestante ed ex generale che desidera prendere possesso del trono.

Sagardoy, Barros, e Almeida saranno i fratelli Corsi, mentre Wilson sarà la gladiatrice Aura. Edogamhe sarà invece una schiava venduta a Marsus e Antonia (Gabriella Pession).

Emmerich sarà il regista della serie insieme a Marco Kreuzpaintner, mentre la sceneggiatura è firmata da Robert Rodat.

Che ne pensate dell’arrivo di Iwan Rheon nel cast della serie Those About To Die?

Fonte: Deadline