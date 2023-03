Starz ha ufficialmente salvato Three Women, la serie di cui è stata realizzata una prima stagione composta da dieci puntate e tratta dal romanzo di Lisa Taddeo.

Showtime aveva rinunciato al progetto e Alison Hoffman, presidente del network di Starz, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di accogliere Three Women nella famiglia di Starz. Lo show ha degli incredibili talenti davanti e dietro la telecamera, e si allinea in modo perfetto con il nostro impegno nel raccontare storie create dalle donne, che si rivolgono a loro e parlano di storie al femminile.

Taddeo ha aggiunto:

Abbiamo provato a realizzare uno show meravigliosamente senza mezzi termini sul modo in cui le donne desiderano, soffrano e si entusiasmano, sul modo in cui fanno l’amore e accettano l’amore. Che Starz diventi la casa di Three Women non è semplicemente giusto e perfetto, ma inoltre una forza all’insegna di un auspicato cambiamento. Non vedo l’ora che il mondo veda queste storie oneste e reali su un network impegnato nel dare spazio alla complessità e al potere dell’esperienza femminile.