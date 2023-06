Ancora guai legali per uno dei membri del cast della docuserie Netflix Tiger King. Si tratta di Bagavan “Doc” Antle, che è stato condannato da un tribunale della Virginia con quattro capi d’accusa legati all’acquisto e alla vendita di animali appartenenti a specie protette. L’uomo è in libertà vigilata e verrà giudicato il 14 settembre: potrebbe ricevere fino a 20 anni di reclusione.

L’accusa principale è quella di aver acquistato illegalmente cuccioli di leone da esporre e sfruttare economicamente nel suo zoo in South Carolina. È stato invece assolto da cinque capi di accusa di crudeltà verso gli animali, mentre sono cadute tutte le accuse nei confronti delle sue due figlie. L’accusa sostiene che il Myrtle Beach Safari di Antle si sia procurato regolarmente cuccioli immaturi di leone acquistandoli dal Wilson’s Wild Animal Park di Winchester, Virginia, creando un vero e proprio “corridoio di cuccioli” tra la Virginia e il South Carolina.

Antle era stato accusato già nel 2020, tra i vari capi c’era anche la crudeltà nei confronti degli animali. La difesa dell’uomo afferma che si tratti di una crociata politica contro il suo assistito, motivata dalle crescenti proteste contro lo sfruttamente animali selvatici per intrattenimento.

Antle è comparso nella docuserie originale Tiger King, uscita nel 2020 su Netflix. All’epoca il gestore del Myrtle Beach Safari espresse il proprio disappunto per il modo in cui il suo “zoo” veniva rappresentato:

Siamo davvero delusi dal fatto che la nostra struttura sia stata menzionata nella serie Netflix. Possiamo solo ipotizzare che sia successo perché Doc Antle è da decenni una figura molto conosciuta legata agli animali selvatici e parlarne avrebbe suscitato maggior attenzione. Ritengo sia importante capire che questa serie non è un documentario: è intrattenimento sensazionalizzato con dei partecipanti pagati. Tiger Kingè la strana storia di Joe e Carole e della loro rivalità. Questi personaggi non sono rappresentativi degli esperti del settore degli animali selvatici e di strutture di alto livello come la nostra a Myrtle Beach.