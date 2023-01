Tiger King: Don Lewis, primo marito di Carole Baskin, non è stato trovato vivo

L’ex marito di Carole Baskin, Don Lewis, non è stato ritrovato vivo in Costa Rica, nonostante le notizie che si erano diffuse online nelle ultime ore.

Sui social media era diventata virale un’intervista rilasciata nel 2021 dall’attivista, diventata famosa in tutto il mondo dopo il debutto della docuserie Tiger King su Netflix, in cui si sosteneva esistesse un report del dipartimento della Sicurezza Nazionale in cui si dichiarava che Lewis è vivo.

Il portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough, che si sta occupando del caso della scomparsa dell’uomo, tuttavia sostiene che non ci sia stata nessuna comunicazione da parte dei federali, sottolineando che se ci fosse qualcosa di fondato l’FBI avrebbe informato prontamente le autorità responsabili. Lewis è quindi ancora una persona scomparsa, dopo essere stato considerato legalmente morto nel 2002.

Joe Exotic, protagonista di Tiger King, ha più volte ribadito che considera Carole Baskin colpevole della morte dell’uomo, sostenendo inoltre che ne avrebbe fatto sparire il cadavere, forse sfruttando le tigri e gli animali selvatici che vivono nella sua struttura.

Baskin, contattata da TMZ, ha ribadito di non avere alcuna certezza riguardante i documenti che i produttori di Tiger King 2 le avevano mostrato. La donna si proclama da sempre innocente e sostiene di non aver avuto alcun ruolo nella scomparsa di Don Lewis.

Carole, nel 2021, aveva spiegato a ITV Morning:

Hanno detto che mio marito, Don Lewis, è vivo e sta bene in Costa Rica. E tuttavia si è creato tutto questo dramma sul fatto che io avrei qualcosa a che fare con la sua scomparsa, quando la Sicurezza Nazionale sapeva dove si trova.

Fonte: TMZ