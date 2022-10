Tra i numerosi dati trimestrali delle aziende tech diffusi in questi giorni, desta particolare interesse sul fronte dei media il report di Apple.

Il colosso di Cupertino vanta ricavi record a 90.1 miliardi di dollari (+8%), tuttavia il settore servizi, che include Apple TV+ e Apple Music, ha visto una crescita inferiore alle aspettative. Non stupisce, quindi, il rialzo nei prezzi annunciato solo qualche giorno fa in tutto il mondo.

Il settore servizi è quello sul quale Apple sta puntando maggiormente negli ultimi anni, per svincolarsi dalla vendita di dispositivi. Gli abbonamenti hanno portato 19.2 miliardi di dollari in ricavi, in crescita rispetto ai 18.3 miliardi del trimestre precedente. La vendita di IPhone rimane comunque quella che porta ricavi maggiori: 42.6 miliardi di dollari contro i 38.9 miliardi del trimestre precedente.

Apple non condivide il numero di abbonati alle proprie piattaforme, quindi non è dato sapere a quanto ammontino gli iscritti paganti ad Apple TV+ a tre anni dalla sua apertura. Il CFO Luca Maestri si è limitato a dire che il numero complessivo di abbonati ai vari servizi Apple (incluso iCloud) ha superato i 900 milioni, in crescita di 155 milioni di unità rispetto all’anno scorso e tre volte tanto il numero di tre anni fa. Si stima comunque che Apple TV+ abbia un numero di abbonati che oscilla tra i 20 e i 40 milioni

Proprio Tim Cook ha commentato l’aumento di prezzo ripetendo quanto anticipato nella nota stampa di qualche giorno fa:

Se pensate a quando abbiamo lanciato il primo prezzo, all’epoca avevamo poco prodotto. Eravamo all’inizio. Ci siamo concentrati solo sugli originali: c’erano quattro o cinque serie, e il prezzo era basso. Ma ora abbiamo tanti contenuti, e ogni mese ne arrivano di nuovi. Per questo abbiamo aumentato il prezzo, per meglio riflettere il valore del nostro servizio. Successi come Scissione, Bad Sisters e Black Bird hanno catalizzato l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo. Poi ci sono i fan del baseball, che sono rimasti incollati alle loro poltrone in questa stagione guardando il Friday Night Baseball.

Fonte: Deadline