HBO Max ha condiviso delle nuove foto promozionali della stagione 4 di Titans che ritraggono Brother Blood, Mother Mayhem e Jinx.

Gli scatti mostrano così il look dei personaggi, in particolare di quello affidato a Joseph Morgan, svelando in questo modo come il costume abbia degli elementi ispirati alle ossa.

Franka Potetene interpreta invece Mother Mayhem e Lisa Ambalavanar è Jinx.

Attualmente HBO Max non ha annunciato la data di uscita della quarta stagione di Titans. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà anche quello dell’attore Titus Welliver, recentemente star di Bosch, che avrà l’iconico ruolo del villain Lex Luthor, non ritratto nei nuovi scatti condivisi dalla piattaforma di streaming.

Ecco le foto promozionali che mostrano il look di Brother Blood, Jinx e Mother Mayhem:

Fonte: SpoilerTV