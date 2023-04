Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 4 di Titans c’è spazio anche per una scena sanguinosa con protagonista Joseph Morgan e l’ex star di The Originals ha confermato di non aver voluto una controfigura.

Nella sesta puntata, Sebastian completa il rituale per aiutare Madre Mayhem (Franka Potente) a riportare in vita suo padre, il potente e malvagio Trigon.

Il personaggio appare quindi completamente ricoperto di sangue e senza vestiti mentre emerge dalla vasca del tempio. Joseph ha ribadito:

Sì, ero io. Nessuna controfigura.

Morgan ha voluto spiegare:

Mi era stata offerta una controfigura, ma avevo trascorso così tanto tempo in palestra, usando l’aiuto dello stesso allenatore con cui ha collaborato Josh (Orpin) per le prime stagioni. Mi sono preparato molto con lui, e ho tenuto sotto controllo la dieta, perché sapevo che quella scena stava per arrivare.

L’attore ha aggiunto:

Avevo visto alcune delle graphic novel e sapevo che quella era un’immagine iconica di questo personaggio, e francamente sarei stato deluso se non avessi girato qualcosa di simile. Quindi io e lo showrunner Greg Walker abbiamo realmente insistito perché facesse parte della stagione. Anche se non amo le scene di nudo, ho pensato che fosse un momento realmente significativo. Quindi sì, l’ho girata io quella scena. L’ho interpretata!

