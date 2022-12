Titans ha portato sullo schermo televisivo il personaggio di Nightwing, interpretato da Brenton Thwaites, nei fumetti i fan sono ossessionati dal sedere quasi perfetto del ex spalla di Batman.

L’attore ha recentemente discusso della fissazione dei fan per il sedere del personaggio con SFX Magazine dicendo che non si ritiene per niente offeso dalla questione:

Non so cosa dire tranne che continuerò a fare degli squat! Fantastico. Gli episodi non riguardano il mio sedere, anche se non è qualcosa di cui eviterei di parlare o da cui mi riterrei offeso.

Thwaites ha parlato poi di come i personaggi dei fumetti vengono sessualizzati, notando che il fisico di Nightwing è solo una parte del personaggio:

Se guardi i fumetti sia i maschi che le femmine sono sessualizzati. Questa è solo una parte del contenuto per coinvolgere le persone. È il personaggio ha due facce. È Dick Grayson e poi quando indossa il costume, è brillante. È sexy, carismatico e un supereroe. Il sedere è solo una parte di lui.

Attualmente HBO Max non ha annunciato la data di uscita della quarta stagione di Titans. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà anche quello dell’attore Titus Welliver, recentemente star di Bosch, che avrà l’iconico ruolo del villain Lex Luthor, non ritratto nei nuovi scatti condivisi dalla piattaforma di streaming.

La piattaforma di streaming ha inoltre, pochi giorni fa, svelato il look del villain Brother Blood interpretato da Joseph Morgan, Mother Mayhem che ha il volto di Franka Potente, e Jinx che è la parte affidata a Lisa Ambalavanar.

