Titans e Doom Patrol si concluderanno con la quarta stagione

Titans e Doom Patrol, le ultime due serie del DC Universe, si concluderanno alla fine delle attuali stagioni: per entrambe, la quarta stagione sarà quindi il capitolo conclusivo della storia. Entrambe sono state pensate in modo che i finali di stagione siano anche finali di serie, quindi la seconda parte della quarta stagione in arrivo su HBO Max rappresenterà una degna conclusione.

Entrambe le serie sono state apprezzate dalla critica e sono andate bene sulla piattaforma streaming. A livello internazionale, sono state distribuite da Netflix (Titans) e Prime Video (Doom Patrol), anche se in maniera discontinua: di Doom Patrol non è stata ancora mandata in onda la terza stagione.

Con la chiusura di queste due serie, oltre che di The Flash e Stargirl su The CW, si chiude il capitolo di Berlanti Productions presso Warner Bros. TV. Ricordiamo però che Berlanti ha da poco siglato un nuovo accordo di produzione, anche se probabilmente non riguarderà più serie dell’Universo DC, ora affidate ai nuovi capi di DC Studios James Gunn e Peter Safran.

“Sono immensamente fiero del nostro talentuoso cast, della troupe e dello staff di sceneggiatori, e del loro impegno nel portare in vita tutti e 49 gli episodi degli ultimi cinque anni,” ha commentato Greg Walker, showrunner di Titans. “Non avrei potuto chiedere partner migliori con Berlanti Productions, Warner Bros. TV, HBO Max, e fin dall’inizio Geoff Johns e Akiva Goldsman. Sono grato per la loro fiducia in tutto il processo di sviluppo. Ringrazio infine i nostri incredibili fan per il loro sostegno, il loro coinvolgimento e la comunità appassionata che hanno costruito attorno alla nostra serie. Ci restano sei episodi da mostrare al mondo, dove speriamo di dare ai protagonisti la conclusione creativa che sappiamo meritano”.

Anche Jeremy Carver, showrunner di Doom Patrol, ha condiviso un messaggio: “Ai nostri partner ad HBO Max, WBTV, Berlanti Productions e DC Studios: grazie per averci concesso queste quattro stagioni. Inoltre, cosa stavate fumando!? Al nostro incredibile cast, alla nostra troupe indomita e al nostro staff di sceneggiatori senza paura e, soprattutto a tutti i nostri splendidi fan: grazie. È stata una corsa unica nella vita”.

Fonte: Deadline