Titus Burgess sarà uno dei protagonisti del nuovo pilot, inizialmente intitolato Murder By The Book, che verrà prodotto per NBC.

Jenna Bans, creatrice di Good Girls, sta sviluppando il progetto e nel cast ci saranno anche Tommy Dewey e Siobhan Williams.

Al centro della trama ci sarà Hazel, interpretata da Retta, famosa per le sue recensioni di libri e che utilizza quello che apprende nei libri gialli e diventa un’improbabile detective che scopre delle sconvolgenti verità su un’eccentrica cittadina costiera.

Burgess, in passato tra gli interpreti di Unbreakable Kimmy Schmidt, sarà Andre, il fratello minore di Hazel che viene descritto come adorabile, affascinante e senza una direzione precisa. Per ora lavora come portavoce/manager/aiutante della sorella perché è stato licenziato da ogni altro lavoro che abbia mai avuto.

Dewey sarà Pete, un gioioso detective della omicidi che in qualche modo è riuscito a comprarsi una meravigliosa seconda casa, pur avendo il salario del governo. Williams interpreterà Lori, che lavora in un negozio di libri e che si dimostra essere un’alleata inestimabile, anche se alle volte poco equilibrata, nella caccia di Hazel dell’assassino di Maggie.

Il progetto è attualmente senza un titolo ufficiale e ha ottenuto a gennaio il via libera alla produzione del pilot da parte del network NBC.

Fonte: Deadline