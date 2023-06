Paramount+ espanderà l’universo di TMNT: Caos Mutante con una nuova serie tv attualmente in produzione.

Proprio come successo a sonic con la prossima serie tv dedicata a Knuckles, sembra che anche le tartarughe ninja di Seth Rogen proseguiranno il loro viaggio sul servizio streaming.

Secondo quanto riportato da Cinelinx, Rogen sarà produttore esecutivo della serie, prevista per la pubblicazione nel 2024. Ci saranno nuovi cattivi e la trama proseguirà dopo gli eventi del film. Paramount+ non ha ancora confermato lo show, e probabilmente aspetterà proprio l’uscita di Caos Mutante.

Per quanto riguarda il film invece, dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi. Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà il 30 agosto solo al cinema.

