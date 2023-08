Le riprese della stagione 2 di Tokyo Vice, la serie prodotta da Michael Mann e Destin Daniel Cretton, sono state completate prima dell’inizio dello sciopero degli attori.

Il produttore Alex Boden, intervistato da Variety, ha infatti aggiornato i fan dello show dichiarando che è in corso la post-produzione delle puntate inedite.

Nell’intervista si dichiara inoltre che la storia raccontata sugli schermi riprenderà esattamente da dove si era interrotta, ovvero da alcuni cliffhanger che erano rimasti in sospeso.

Il produttore ha quindi sottolineato:

Stiamo tutti sperando che, per il bene di tutte le persone coinvolte, si risolvino i problemi alla base degli scioperi in fretta. Spero che potremo distribuire le puntate quando tutti saranno in grado di partecipare alla promozione e far parte della sua presentazione.

Boden ha aggiunto:

Tutte le persone coinvolte sono così orgogliose del proprio lavoro compiuto in questo show così unico: gli sceneggiatori, ovviamente, ma anche gli attori. Abbiamo Ansel Elgort e Rachel Keller, entrambi hanno trascorso molto tempo e investito tanta energia per imparare il giapponese e ora lo parlano davvero bene. Quindi sarebbe un vero peccato avere qualsiasi tipo di promozione senza poter celebrare quel tipo di impegno.

Che ne pensate? Siete felici che le riprese della stagione 2 di Tokyo Vice fossero state completate prima dell’inizio dello sciopero degli attori?

La serie è stata girata a Tokyo e nelle puntate si mostra il giovane reporter alla fine degli anni ’90 mentre scopre i segreti del lato nascosto della metropoli.

Ken Watanabe è invece Hiroto Katagiri, un detective e una figura paterna per Adelstein, che lo aiuta ad affrontare i pericoli della sua situazione.

Nel cast ci sono anche Rinko Kikuchi (Invasion), Rachel Keller (Legion), Ella Rumpf (Freud), Hideaki Ito (Boku no yabai tsuma), Show Kasamatsu (Love You as the World Ends) e Tomohisa Yamashita (Code Blue).

La sceneggiatura del progetto è firmata dal commediografo J.T. Rogers, coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Jake Edelstein, autore del libro a cui si ispira lo show, Elgort, Watanabe e Michael Mann, che ha diretto il pilot.

Tra i produttori anche il regista Destin Daniel Cretton.

Fonte: Variety