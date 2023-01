Emma Roberts e Tom Ellis saranno i protagonisti della nuova serie Second Wife, un progetto realizzato per Hulu.

Il progetto, composto da episodi di trenta minuti, è stato creato e prodotto da Meaghan Oppenheimer (Tell Me Lies), che avrà inoltre l’incarico di showrunner.

Second Wife è descritta come una serie dramedy romantica che racconta gli alti e i bassi di una famiglia. Dopo la terribile fine di una relazione, Sasha (Roberts) si trasferisce da New York a Londra per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Nella città britannica la giovane incontra e si innamora rapidamente di un padre che ha divorziato da poco, Jacob (Ellis). Quando decidono impulsivamente di sposarsi, i due scopriranno che c’è molto che non conoscono uno dell’altro e non possono fuggire dal proprio passato per sempre.

La serie esplorerà l’intimità, il fallimento e le seconde opportunità.

Second Wife sarà la prima collaborazione tra Tom Ellis e Meghan Oppenheimer, marito e moglie nella vita.

Emma Roberts sarà coinvolta anche come produttrice tramite la sua casa di produzione Belletrist TV. Lo show sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Hulu e 20th Television.

Che ne pensate della nuova serie Second Wife con Tom Ellis ed Emma Roberts? Vi sembra un progetto interessante?

Fonte: Deadline