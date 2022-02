è entrato a far parte del cast della serie, il nuovo progetto targato Hulu composto da nove episodi e prodotto da Sterling K. Brown.

Nell’adattamento per il piccolo schermo del romanzo scritto da Esi Edugyan la star di Lucifer avrà la parte di Christopher “Titch” Wilde, un eccentrico inventore steampunk il cui entusiasmo giovanile nasconde una vulnerabilità interiore. Una morte disturbante che avviene nella piantagione della sua famiglia porta Titch a compiere un viaggio “nel cielo” con Wash, il protagonista undicenne interpretato da Eddie Karanja, al suo fianco. Titch si ritrova così ad avere un ruolo da mentore e figura paterna, a cui non è pronto perché è ancora sulla scia del padre.

La miniserie sarà sviluppata da Selwyn Seyfu Hinds e nel cast ci saranno anche Sterling K. Brown e Iola Evans.

Al centro della trama ci saranno le avventure, ambientate nel diciannovesimo secolo, di George Washington “Wash” Black (Kingsley), un undicenne che vive in una piantagione di zucchero di canna nelle isole Barbados e deve fuggire dopo che una sconvolgente morte minaccia di stravolgere la sua vita. La star di This Is Us avrà la parte di Medwin Harris, che ha viaggiato intorno al mondo dopo un’infanzia traumatica come rifugiato in Nova Scotia e si comporta come il sindaco di Black Halifax, mettendo al primo posto gli interessi della comunità con l’esclusione di Washington Black, il suo giovane protetto. Incontrare Wash lo porta a intraprendere un percorso all’insegna dell’auto-scoperta e, mentre le barriere intorno al suo cuore iniziano a cadere, Medwin impara a sognare di nuovo.

Wash trova un modo per andarsene dall’isola insieme al fratello del suo padrone, un inventore Steam-Punk che ha costruito una straordinaria macchina volante. I due iniziano quindi un viaggio intorno al mondo in stile Jules Verne che li porta poi a Nova Scotia, dove il giovane scopre che il mondo può essere crudele, ma è anche pieno di mistero e bellezza, e amore, sentimento legato alla giovane Tanna Goff. Wash diventa a sua volta un uomo coinvolto nella scienza e il suo ottimismo e la sua speranza alimentano la sua immaginazione e ispirano tutte le persone che incontra. Wash dovrà però fare i conti con chi gli dà la caccia e potrebbe porre fine ai suoi sogni.

