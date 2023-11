Con la fine dello sciopero degli attori, Tom Hiddleston ha potuto partecipare allo show di Jimmy Fallon per parlare della seconda stagione di Loki, conclusasi la settimana scorsa con l’ultima puntata arrivata in streaming su Disney+, e per discutere di un tema storicamente molto dibattuto quando si ha a che fare con i fumetti e i film basati su di essi: il possibile ritorno in scena nel Marvel Cinematic Universe di personaggi passati a miglior vita!

D’altronde chi più dell’interprete di Loki, che abbiamo visto morire nel prologo di Avengers: Infinity War per poi ricomparire in una serie tutta sua, potrebbe avere i titoli giusti per affrontare un argomento come quello poc’anzi citato?

Verso la fine dell’ospitata, Fallon ha chiesto a Tom Hiddleston di commentare le teorie dei fan, anche alla luce delle nuove abilità di Loki in materia di balzi temporali e di come i Marvel Studios potrebbero sfruttare questa sua peculiarità in futuro.

Il conduttore gli chiede in modo diretto:

Ora che Loki sa come fare i salti temporale, potrebbe andare a cercare qualcuno come Tony Stark aka Iron Man?

Questa la risposta della star:

Questo ragazzo! Questo è vero e proprio giornalismo investigativo! Voglio dire… il salto temporale dà a Loki la possibilità di poter fare alcune mosse interessanti. Suppongo che sì, potrebbe muoversi attraverso il passato, il presente e il futuro. So che il mio personaggio ha questa facoltà, non so se sia posseduta anche da altri. Parlando per me stesso, Loki è morto alcune volte. Ma sono ancora qui! Non so se la morte sia necessariamente… voglio dire, la morte è — la morte è sempre in gioco, come questione esistenziale! Questo è tutto ciò che posso dirti.

Insomma, le parole di Tom Hiddleston paiono suggerire che tutto è davvero possibile nel Marvel Cinematic Universe. Un franchise in cui, fino a qualche mese fa, il ritorno di Robert Downey Jr and co pareva essere del tutto fuori discussione (ECCO I DETTAGLI), ma che alla luce di un’evidente crisi creativa e d’incassi – si veda il deludente primo fine settimana di The Marvels – potrebbe portare Kevin Feige and co a rivedere la loro strategia di risposta alla crisi riportando in scena gli Avengers originali, compresi quelli morti. Lo stesso Kevin Feige è sembrato alquanto possibilista discutendo di questa cosa sul red carpet di The Marvels.

Cosa pensate delle parole di Tom Hiddleston? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Jimmy Fallon su YouTube

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios