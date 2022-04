sarà il protagonista della serie, di cui Apple TV+ ha ordinato la produzione.La star di Loki sarà coinvolta come interprete e produttore nel ruolo dell’avventuriero Henry Worsley.

Il progetto è tratto dal saggio scritto da David Grann e sarà ispirato al racconto compiuto da Worsley. L’uomo era un padre e un marito devoto, un ex soldato, con un profondo onore e senso del sacrificio, ma era inoltre profondamente ossessionato dall’avventura. Henry ha quindi deciso di intraprendere una traversata dell’Antartide a piedi.

La sinossi ufficiale di The White Darkness anticipa che si tratta di un’affascinante storia di “coraggio, amore, famiglia e degli estremi delle capacità umane”.

La serie è stata sviluppata da Soo Hugh (Pachinko), che farà parte del team di produttori e avrà l’incarico di showrunner accanto a Mark Heyman (Strange Angel). Theresa Kang-Lowe (Pachinko) sarà inoltre tra i produttori esecutivi.

Hiddleston ha già collaborato con Apple TV+ in occasione di The Essex Serpent, in arrivo il 13 maggio. L’attore ha recitato accanto a Claire Danes nella miniserie che è tratta dal romanzo scritto da Sarah Perry.

