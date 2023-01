Phoebe Waller-Bridge sta sviluppando per Amazon una nuova serie ispirata a Tomb Raider.

Il progetto, nelle prime fasi di sviluppo, rientra tra quelli previsti dall’accordo stretto con lo studio.

La creatrice di Fleabag sarà coinvolta come sceneggiatrice e produttrice, ma non farà parte del cast dell’adattamento delle avventure di Lara Croft.

Ma non è tutto. In quello che viene descritto come il più imponente sforzo produttivo di Amazon dopo Gli Anelli del Potere rientra anche un nuovo film che, nelle intenzioni del colosso dello streaming, si dovrebbe collegare alla serie TV e ad almeno un videogioco del franchise.

In passato i videogiochi con al centro l’avventurosa archeologa, che hanno venduto in totale oltre 95 milioni di copie e dato vita a progetti di ogni tipo oltre a vari reboot, hanno portato alla realizzazione di film con star Angelina Jolie e Alicia Vikander. Nei videogiochi il personaggio ha avuto la voce di Camela Luddington, Keeley Hawes e Minnie Driver.

Recentemente Tomb Raider è stato alla base di una serie animata prodotta per Netflix.

Phoebe sarà produttrice del nuovo progetto insieme a Ryan Andolina e Amanda Greenblatt, in collaborazione con Dmitri Johnson.

Waller-Bridge, proprio ieri, aveva annunciato che avrebbe lavorato, sempre per Amazon, allo sviluppo di una serie tratta dal romanzo Sign Here, scritto da Claudia Lux.

Che ne pensate della produzione di una serie di Tomb Raider scritta da Phoebe Waller-Bridge?

Fonte: The Hollywood Reporter