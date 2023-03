Tony Shalhoub sarà il protagonista di una miniserie sulla vita di Carlos Ghosn, l’ex CEO di Nissan/Renault, e a occuparsi del progetto saranno Alfonso Cuarón e Michael Winterbottom.

L’attore reciterà nelle sei puntate che verranno prodotte da Fremantle, Anonymous Content, Passenger e Revolution Films.

Ghosn, di origine brasiliana e libanese, è stato il CEO di Nissan e Renault ed è stato arrestato in Giappone nel 2018 per aver falsificato i documenti riguardanti il suo salario e aver usato in modo inappropriato i fondi dell’azienda. Un anno dopo l’uomo ha organizzato una fuga da Beirut, nascondendosi all’interno di una cassa che avrebbe dovuto contenere degli strumenti musicali, portata a bordo di un jet privato. Attualmente Ghosn è ancora ricercato.

La serie era stata inizialmente sviluppata da Winterbottom, Cuarón e Anonymous Conent. Nel progetto sono poi stati coinvolte anche altre case di produzione.

Winterbottom ha dichiarato che Ghosn è una “superstar del settore automobilistico” ed è un “personaggio complesso”.

Nel 2020 Sam Rockwell era stato annunciato come protagonista di un film e di una serie tv su Michael Taylor, che ha ideato la fuga di Ghosn.

Fonte: Deadline