Warner Bros ha in serbo un ritorno delle tanto amate Totally Spies con la stagione 7.

Nuovi report hanno confermato che la stagione 7 di Totally Spies è stata ordinata da Warner Bros. Discovery che ha acquisito la serie di successo per il pubblico degli Stati Uniti.

Secondo l’acquisizione, la stagione 7 di Totally Spies arriverà in televisione nel 2024. La serie tv riporterà in scena Sam, Clover e Alex in prima linea mentre esplorano nuovi segreti nella loro città. Stephane Berry dirigerà la settima stagione dopo aver diretto le cinque stagioni precedenti. Benoit Di Sabatino dovrebbe essere tra i produttori mentre Gary Milne e Ludovic Taron saranno i produttori esecutivi.

Il franchise è nato nel novembre 2001 con la prima stagione. Le eroine di Beverly Hills vivevano storie autoconclusive in cui dovevano destreggiarsi tra la vita da spia e le tribolazioni del liceo. Nell’ultima stagione, le ragazze hanno portato il loro lavoro all’università e la stagione 7 di Totally Spies sfiderà le ragazze in modi nuovi.

State aspettando il ritorno delle Totally Spies? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book