Justin Hartley ha svelato in che modo è stato coinvolto Jensen Ackles nella serie Tracker com il ruolo di Russell, il fratello di Colter.

Lo show è tratto dal romanzo The Never Game di Jeffrey Deaver e ha debuttato nel mese di febbraio, ottenendo il rinnovo per una seconda stagione.

Justin, intervistato da CinemaBlend, ha spiegato:

Provo a dare alle persone quello che vogliono. Sapete cosa voglio dire? E io e Jensen siamo amici da così tanto tempo e non abbiamo mai avuto un’occasione per lavorare insieme perché lui è così dannatamente impegnato. E poi stiamo sempre lavorando in posti diversi. Quello era inoltre perfetto.

La star di Tracker ha quindi aggiunto:

Ho pensato: ‘Che opportunità grandiosa per lavorare con lui’. Ed è così grandioso, così talentuoso ed è divertente, è bello lavorare con lui. Ed è un ruolo grandioso che possiamo riportare in scena, e ho pensato: ‘Quello è un ruolo davvero speciale. Penso che forse farò una telefonata’.

Russell e Colter hanno un rapporto complesso, anche a causa della morte del loro padre. Nella seconda stagione questo legame potrebbe essere esplorata ulteriormente e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli.

Tra i tanti impegni dell’ex star di Supernatural c’è anche quello di Soldatino in The Boys, personaggio che apparirà anche nella quarta stagione.

Che ne pensate? Siete felici che Justin Hartley abbia coinvolto Jensen Ackles nella serie Tracker?

