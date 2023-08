Le cause della morte di Treat Williams è stata ufficialmente confermata dopo che la contea di Bennington ha accusato formalmente un trentacinquenne, Ryan Koss, di aver causato l’incidente mortale in cui ha perso la vita l’attore.

La polizia dello stato del Vermont ha dichiarato che l’uomo, che era alla guida di un SUV Honda Element, ha investito la moto guidata dalla star di Everwood. Williams, nell’impatto, ha subito delle ferite molto gravi ed è morto mentre si trovava all’Albany Medical Center.

L’autopsia ha quindi stabilito che la star del piccolo schermo ha perso la vita a causa del trauma alla testa e della perdita di sangue legati all’incidente.

Koss dovrà presentarsi in tribunale il 25 settembre per rispondere alle accuse della morte di Treat Williams, avvenuta lunedì 12 giugno.

Treat Williams è morto a 71 anni il 12 giugno, dopo una lunga carriera che l’ha portato a interpretare ruoli molto amati come quello del Dottor Andy Brown in Everwood.

Tra i progetti in cui ha recitato ci sono poi film come 1941 (1979), Il principe della città (1981), C’era una volta in America di Sergio Leone (1984), Dead Heat (1988), Things to Do in Denver When You’re Dead (1995) e Deep Rising (1998).

Fonte: ComicBook