La morte di Treat Williams ha suscitato grande commozione tra i fan di Everwood e i membri del cast della serie, tra cui Chris Pratt e Scott Wolf, oltre al creatore e produttore Greg Berlanti.

Pratt ha poi ricordato alcuni film con protagonisti i due attori in modo da apprezzarne il talento.

Berlanti ha invece ricordato il suo primo incontro con Williams, condividendo una foto in cui l’attore è insieme a sua sorella. Greg ha sottolineato:

Mi ricordo il primo pranzo come se fosse ieri. Ti abbiamo incontrato per parlarti del ruolo del Dottor Andy Brown. Avevo solo 29 anni e non avevo mai lavorato con una star del tuo calibro, figurarsi avere un pranzo per parlare di qualcosa che avevo scritto. Stavo tremando (era un mese dopo l’11 settembre e l’intero mondo stava ancora tremando). Il compito che mi era stato affidato dallo studio era di scoprire in qualche modo se eri adatto alla parte di Andy. Il pranzo è durato delle ore e alla fine mi hai dato un abbraccio che mi ha fatto provare la sensazione che tutto sarebbe andato bene. La mia risposta al network è stata che se fossimo stati in grado di catturare anche solo la metà del calore, dell’umorismo, della saggezza e del cuore di Treat avremmo avuto una serie. Posso ancora sentire il calore della tua presenza. Le persone potevano sentirlo attraverso lo schermo guardando Everwood. Quella era la magia segreta dello show, ogni settimana stavi dando al mondo un abbraccio di cui avevano molto bisogno. La gentilezza che mi hai dimostrato durante quel pranzo per il tempo trascorso insieme ha cambiato il corso della mia vita e del mio cuore. Averti perso, specialmente a poche settimane di distanza da John Beasley, mi spezza il cuore ed è inconcepibile. Il mio amore e le mie preghiere sono rivolte a voi e alle vostre meravigliose famiglie che avete amato così tanto e di cui dicevate sempre che senza di loro nulla avrebbe avuto senso.