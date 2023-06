Alcuni membri del cast di Everwood hanno condiviso un ricordo di Treat Williams, che ha perso la vita a causa di un incidente in moto.

Gregory Smith, interprete di Ephram, figlio del personaggio affidato a Williams, ha dichiarato a Deadline:

Questa notizia è devastante. Treat era un uomo meraviglioso e un brillante attore. Soprattutto amava così tanto la sua famiglia. Sono davvero grato per il tempo trascorso come parte della sua famiglia estesa. Ha lasciato un segno indelebile su di me durante gli anni che mi hanno maggiormente formato. Apprezzerò sempre il tempo con Treat e ripenserò con affetto alle sue storie, alla sua risata e alla sua passione per l’avventura. Mando il mio affetto alla sua famiglia, Pam, Gil ed Elinor. Ci mancherà profondamente.