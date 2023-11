In una recente intervista con Inverse, Matt Shakman ha risposto a una domanda sull’ultima stagione del Trono di spade, che è stata particolarmente divisiva.

Quando gli è stato chiesto se ha un’opinione sul finale il regista ha prima risposto con lungo “nooooooooo“, prima di aggiungere, in difesa di David Benioff e D.B. Weiss: “Credo che quei due siano geniali e che abbiano finito di raccontare la storia che intendevano raccontare. So che è stata divisiva, ma non direi mai nulla su come si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio“.

Shakman, ricordiamo, ha diretto due episodi della settimana stagione, il quinto e il sesto intitolati Spoglie di guerra e Forte Orientale. Dopo ha diretto degli episodi di Billions, The Boys, Succession, The Great fino ad arrivare a WandaVision, di cui è stato il solo regista.

