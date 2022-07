Troy Kotsur, dopo l’Oscar grazie al film CODA, sarà protagonista di una serie per Disney+

Troy Kotsur, che ha vinto l’Oscar grazie al film CODA, ha trovato il suo nuovo ruolo e sarà il protagonista di una serie tv prodotta per Disney+ con al centro la squadra di football del liceo California School for the Deaf Riverside.

L’attore avrà la parte dell’allenatore al centro della trama, ispirata a una storia vera.

ABC Signature e Disney Branded Television stanno sviluppando il progetto collaborando con CSDR, il loro programma sportivo dedicato al football e il California Department of Education, ottenendo i diritti di quanto accaduto durante il campionato del 2021.

In quella stagione i Cubs non sono mai stati sconfitti e hanno conquistato per la prima volta nella storia della scuola un posto nel California State Championship. Il successo ottenuto dai giovani ha attirato l’attenzione mediatica, permettendo anche ai capitani di essere presenti sul campo del Super Bowl LVI a febbraio.

Nelle puntate si racconteranno inoltre le storie della comunità sorda composta da studenti, insegnanti e famiglie.

Ron Shelton (Bull Durham) sarà regista del pilot, produttore e sceneggiatore del primo episodio insieme a Ben Shelton (Candy Jar), autore della serie.

Kevin Falls (This Is Us) sarà invece produttore e showrunner.

Nel team dei produttori ci sarà anche Marlee Matlin, con cui Troy Kotsur ha recitato nel film CODA, Rainn Wilson, il team di CSDR, Jack Jason, Bert Salke, Gary Foster, Russ Krasnoff, Bill Horberg e Christina Lurie.

