Issa López, la showrunner di True Detective 4 (True Detective: Night Country), la quarta stagione della popolare serie Tv, sta per debuttare su HBO (in Italia sarà disponibile su Sky e NOW dal 15 gennaio), è impegnata nella promozione della produzione.

Questi nuovi episodi saranno, a quanto pare, molto più in linea con quelli della prima, indimenticabile stagione di True detective, quella interpretata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei ruoli, rispettivamente, di Rust Cohle e Marty Hart che è stata acclamata anche per come ha sempre camminato in bilico fra un tipo di horror più virato in zona thriller e uno che sembrava pronto, da un momento all’altro, a fare il balzo in qualcosa di decisamente più “cosmico” per così dire.

Ospite del podcast Kingcast, Issa López ha ammesso di aver sentito la mancanza di questo elemento nelle stagioni successive e che quindi, in True Detective 4, ha voluto ricollegarsi proprio alle atmosfere degli episodi che hanno introdotto al pubblico True Detective:

È stata una decisione consapevole, ma è assolutamente così che funziona la mia mente. A questo punto, praticamente non posso farci niente. Lo stesso vale per l’inserire un po’ di umorismo nelle cose. Ma nel momento in cui ho ricevuto la chiamata da HBO che mi ha chiesto cosa avrei fatto con True Detective, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata “Riportiamo in ballo l’orrore”. Perché ho davvero amato quella prima stagione e una delle mie cose preferite… era Carcosa… il Re Giallo. E mi è mancato nelle stagioni successive, quella danza molto delicata fra realismo e orrore.

Alla fine di quella prima stagione, puoi osservare i fatti e chiederti: “Cosa è successo? È solo un gruppo di persone davvero fuori di testa che fanno cose orribili in Louisiana o è il rituale per aprire la porta a Carcosa e invitare il Re Giallo a ballare con noi? O… Cohle ha avuto per un momento una visione di Carcosa alla fine. O magari il suo cervello è completamente fritto dalla droga?”. E sta a te decidere, ed è la mia cosa preferita di quella stagione di True Detective. E un approccio come questo era perfetto pe me. È ambientata a Ennis, in Alaska, un luogo in cui il velo tra il nostro mondo e ciò che è al di là è sottile, e alcuni dei miei personaggi sono influenzati dalla lunga notte… e stanno perdendo la testa? Cosa sta succedendo qui?

I dettagli di True Detective: Night Country

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie vede nel cast comprende Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, Kali Reis (Catch the Fair One), Fiona Shaw (Harry Potter) con Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Nei nuovi episodi, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

FONTE: Kingcast podcast