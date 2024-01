Nel cast della stagione 4 di True Detective, Night Country, c’è anche Christopher Eccleston che, in un’intervista rilasciata a The Independent, ha parlato della sua esperienza sul set della serie.

L’attore, nel progetto ideato da Issa Lopez, ha il ruolo del capo della polizia e nel secondo episodio si svela che ha una relazioen extraconiugale con Liz Danvers, la detective interpretata da Jodie Foster.

Eccleston ha spiegato:

Trovo sia brillante come questa stagione ribalti i ruoli di genere. Nel primo episodio si vedono entrambe le detective che vanno dagli uomini per fare sesso e poi se ne vanno. Entrambi vengono mostrati mentre cercano di non concludere il rapporto perché vogliono soddisfare le donne, che hanno assolutamente il controllo.

Christopher ha quindi aggiunto:

Non avrei mai accettato una parte così piccola se non fosse stato per Jodie. Ma tutte le mie scene sono con lei ed è stata una delle mie eroine per molti anni.

L’attore ha ammesso che quando era un ragazzino aveva una cotta per Foster:

L’ho vista mentre veniva intervistata sul set di Bugsy Malone quando aveva 11 anni. E mi ricordo di essere rimasto colpito dalla sua capacità di esprimersi, dal suo autocontrollo e dalla sua bellezza. È stata una cotta emotiva, intellettuale e artistica totale. Da quel momento in poi ho seguito tutto quello che ha fatto.

Christopher ha quindi incontrato il team, compresa Jodie Foster, di True Detective:

Ci siamo incontrati per parlare della nostra prima scena di sesso e, cercando di essere disinvolto, mi sono appoggiato su quello che pensavo fosse un tavolo solido, e si è spezzato in due. Ero nella stanza da soli due minuti ed eccomi lì, disteso sulla schiena, circondato da schegge di legno… E noi tre… Io, Jodie e Issa, abbiamo semplicemente iniziato a ridere. Abbiamo fatto una foto dei resti e non abbiamo più dovuto provare perché, nel ridere in modo così isterico, abbiamo capito che avevamo lo stesso approccio alle cose e da quel momento è stato tutto facile.

Eccleston ha quindi aggiunto che non ha avuto particolari problemi nel girare la scena di sesso con Jodie Foster:

Ho girato così tante scene di sesso nel corso degli anni. Ma questa è stata, penso, solo la mia seconda volta nel lavorare a uno show con un coordinatore di intimità. Si tratta di un’innovazione meravigliosa nel settore. Non solo perché protegge le persone, ma perché creativamente decide come una scena si svolgerà. Se fossi uno sceneggiatore, sarebbe davvero importante per me perché il modo in cui le persone fanno sesso è il modo con cui comunicano.

Che ne pensate del modo in cui è stato coinvolto Christopher Eccleston nella stagione 4 di True Detective?

I dettagli di True Detective: Night Country

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie vede nel cast comprende Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, Kali Reis (Catch the Fair One), Fiona Shaw (Harry Potter) con Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Nei nuovi episodi, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Potete rimanere aggiornati sulla serie, disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

