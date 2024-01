Data la presenza di Jodie Foster come protagonista di True Detective 4 (True Detective: Night Country), la quarta stagione della popolare serie Tv, è inevitabile che, in giro, si leggeranno dei paragoni col Silenzio degli innocenti, il capolavoro del 1991 diretto da Jonathan Demme (sulla base dell’omonimo romanzo di Thomas Harris) in cui l’attrice ha interpretato il ruolo dell’agente dell’FBI Clarice Starling.

Il lungometraggio ottenne al tempo ben 7 candidature agli Oscar trionfando poi in tutte le cosiddette “Big Five”: miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), migliore sceneggiatura non originale (Ted Tally), miglior attrice protagonista (Jodie Foster) e miglior attore protagonista (Anthony Hopkins).

Intervistata da The A. V. Club, la showrunner Issa López ha spiegato di essere consapevole che vedere Jodie Foster nei panni di un’altra tutrice dell’ordine pubblico, Liz Danvers, genererà le discussioni di cui sopra e che questa True Detective 4 sia anche debitrice di film come Seven o Il silenzio degli innocenti ma che, chiaramente, premessa, ambientazioni, personaggi e tematiche sono comunque molto differenti.

Fin dall’inizio, nella mia mente c’era lei perché, innanzitutto, tutti noi vogliamo vederla di più, ci manca, e averla in una serie TV avrebbe dato a tutti il modo di goderla per un periodo più lungo. E sapendo bene quanto sia una bestia di attrice, perché è davvero una bestia, darle una tela su cui lavorare a quel livello sarebbe stato incredibile. E dopo aver rivisto True Detective, ho pensato: “Mi ricorda enormemente Seven”. Quindi ho riguardato Seven, che è magistrale, e ho pensato di nuovo, “Tutto ciò mi ricorda Il silenzio degli innocenti”. E questa, se vogliamo, è la genealogia: Il silenzio degli innocenti genera Seven che genera True Detective che genera Night Country. Quindi perché non tornare all’origine di tutto? Non vediamo Jodie come detective dal film di Demme ma in True Detective 4 è un personaggio molto diverso. Ma lei è Jodie Foster e sta davvero trovando la carne, i nervi e l’anima di questo nuovo personaggio. E non l’abbiamo mai vista, penso, nel modo in cui la vedremo in Night Country. Quindi per me è stata una scelta ovvia.

I dettagli di True Detective: Night Country

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie vede nel cast comprende Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, Kali Reis (Catch the Fair One), Fiona Shaw (Harry Potter) con Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Nei nuovi episodi, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

FONTE: The A.V. Club