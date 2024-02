Si è conclusa con la sesta puntata (LEGGI LA RECENSIONE) l’indagine di True Detective 4 (True Detective: Night Country) la quarta stagione della serie antologica ideata da Nic Pizzolatto che, questa volta, non lo ha visto coinvolto creativamente dato che è stata realizzata da Issa Lopez.

Come vi abbiamo spiegato in vari articoli, compreso il nostro speciale riepilogativo che trovate in questa pagina, True Detective 4 è ricco di citazioni alla prima stagione della produzione, quella interpretata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Citazioni che, per lo più, restano a livello meramente epidermico, senza avere una vera e propria raison d’être narrativa.

Nel season finale della serie HBO viene anche riportata, in maniera letterale, una delle massime più celebri di Rust Cohle, il cinico e disilluso personaggio interpretato da Matthew McConaughey in True Detective 1: time is a flat circle, il tempo è un cerchio piatto (massima che, a sua volta, Cohle aveva in realtà appreso da un altro personaggio, Reggie Ledoux).

Non è stata impiegata solo per accontentare i fan di Pizzolatto

Nella puntata, la frase viene pronunciata da Raymond Clark nel momento in cui rivela alle detective di Jodie Foster e Kali Reis i dettagli dell’omicidio di Annie K, di quello che stava davvero accadendo presso la stazione di ricerca Tsalal e delle operazioni di copertura sui veri effetti degli agenti inquinanti orchestrate insieme alla Silver Sky Mining. Come a suggerire che tutta la faccenda narrata da True Detective 4, dall’omicidio della donna alla devastazione ambientale, sia una sorta di allegoria del continuo processo di distruzione e ripristino delle condizioni originali che avviene in natura.

Issa Lopez ha spiegato a Entertainment Weekly perché abbia voluto utilizzare proprio le stesse, identiche parole della prima stagione dicendo di non averlo voluto fare tanto per il gusto di farlo.

So che i fan hardcore di Pizzolatto forse potrebbero pensare che sia stata buttata lì solo per accontentarli, ma non è vero. Quella frase non era qualcosa che avevo pianificato di inserire nella serie in qualche maniera. Penso che sia incredibilmente sciocco pensare “Troverai un momento in cui riuscire a inserirla”.

Come dicevamo qualche riga più sù, tutta True Detective 4 è disseminata di, chiamiamoli “omaggi”, alla prima stagione: dalle Industrie Tuttle e al padre di Rust Cohle, Travis, passando per il simbolo a spirale. Issa Lopez afferma di aver fatto per la prima volta il collegamento con la frase “il tempo è un cerchio piatto” proprio attraverso quella spirale.

Secondo la showrunner, nella prima stagione rappresentava la setta pedofila e il marchio di Carcosa, o “l’altro luogo” che la setta crede di poter aprire. Nella quarta stagione:

È solo l’accesso agli altri luoghi, al “mondo altro”. E come dico nella serie, è antico, è più vecchio del ghiaccio, è più vecchio della Louisiana. È più vecchio di Ennis, ed è sempre stato lì e sarà sempre lì.

Un ragionamento, il suo, che l’ha poi portata a concepire in quel dato modo il confronto finale fra Raymond Clark e le due detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro.

In maniera che definirei organica, mentre scrivevo la scena, ho pensato che se si opta per la versione secondo la quale c’è qualcosa di mistico là fuori nel ghiaccio, secondo la quale c’è qualcosa nell’oscurità che è sveglio e che è sempre stato dove si trova questa spirale antica, un qualcosa che è pure collegato ad Annie… Allora Clark dice che Annie è stata, è e sarà per sempre in quella grotta, e tutti noi siamo destinati a rifare per sempre le stesse cose — quella è una battuta che ho scritto — e ho poi realizzato che avviene perché il tempo è un cerchio piatto! È venuta fuori così, naturalmente. Ed è uno scienziato che lo dice perché quel concetto si basa sulla fisica quantistica. Per questo era una battuta che doveva essere pronunciata da uno scienziato. È un passaggio assolutamente organico ed è venuto naturalmente dallo script. Nulla d’intenzionale, ma amo che il collegamento tra questa stagione e la prima fosse così genuino che le battute dei dialoghi uscivano naturalmente dalle labbra dei personaggi.

