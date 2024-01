Dopo tanta attesa, True Detective 4 (True Detective: Night Country) è arrivata su HBO con la prima puntata della nuova stagione con Jodie Foster e Kali Reis come protagoniste.

Nel corso di un’intervista con THR, Kali Reis e la creatrice della serie Issa Lopez hanno parlato delle due protagoniste, spiegando perché si odiano e mettendole a confronto con Hart e Cohle, i due protagonisti della prima stagione interpretati da Woody Harrelson e Matthew McConaughey:

Reis: Quello di Danvers e Navarro è odio assoluto, ma insieme lavorano benissimo, il che rispecchia lo spirito di True Detective. Una volta avevano un bel rapporto, provavano amore e rispetto reciproco, ma qualcosa è andato storto. Con i rapporti – quelli ottimi – può succedere, ma rispettano le loro abilità reciproche e sanno che hanno bisogno l’una dell’altra per risolvere questo caso.

López: Se pensate a Hart e Cohle nella prima stagione, uno è un nichilista appassionato di filosofia, l’altro dice: “Ti prego, smettila di parlare”. Vuole tornare a casa da sua moglie. Non potevo fare la stessa cosa, [Navarro e Danvers] non potevano essere così. Ma l’idea di vederle discutere sulla natura dell’universo era essenziale per renderla una serie di True Detective. Perciò ci siamo chiesti: “Quali sono le visioni in contrasto?” e ci siamo un po’ sbizzarriti.