Le protagoniste di True Detective 4 sono Jodie Foster e Kali Reis che interpretano, rispettivamente, le detective Liz Danvers e Evangeline Navarro. Le due sono un po’ una lo specchio dell’altra – smodatamente logica e razionale la prima e decisamente più incline a uscire dagli schemi e spirituale la seconda – e in virtù di trascorsi che non sono stati ancora chiariti del tutto dalla serie, non sono propriamente etichettabili come migliori amiche anche se, per forza di cose, si ritrovano a collaborare sul crimine intorno al quale ruota la storia di Night Country.

Le due attrici sono state intervistate da The Wrap e, nel corso della chiacchierata, hanno parlato delle qualità dei loro personaggi e delle dinamiche relazionai che intercorrono fra le due.

Dice la due volte premio Oscar Jodie Foster:

Danvers è molto impegnata nel mancare completamente di rispetto al profondo collegamento di Navarro con il mondo spirituale, con i suoi istinti e tutto ciò che ha a che fare con l’istintualità e i sentimenti. Si vergogna di di questi aspetti che potrebbero prendere il sopravvento e ha fatto di tutto per difendersi da essi, quindi, quando li vede in Navarro, non può fare a meno di prenderla in giro.

Jodie Foster rivela anche che inizialmente Liz Danvers doveva essere più molto più giovane ma poi la showrunner di True Detective 4, Issa López, ha optato per un personaggio più in là con gli anni, con un’armatura per restistere ai traumi del passato già bella sviluppata. E sulla Detective l’attrice aggiunge:

Ha paura di perdere la sua logica e di lasciare che il cuore prenda il sopravvento.

Kali Reis spiega che Liz Danvers e Evangeline Navarro sono, appunto, due personaggi speculari:

Credo che siano uno specchio l’una per l’altra, perché entrambe hanno paura di qualcosa da cui devono aprirsi, e, quando lo fanno, possono dirsi finalmente libere. Navarro vede Danvers per chi è veramente e per quello che sta davvero attraversando ed è così paziente. Ha quasi un’energia materna nei suoi confronti, aspettando che Danvers finalmente apra gli occhi.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer di True Detective 4. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

