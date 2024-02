True Detective 4 è giunta al termine, fra ascolti stellari (ECCO I DETTAGLI) e le “critiche alle critiche” fatte dal creatore della serie Nic Pizzolatto verso l’operato della showrunner IssaLopez.

A margine del finale di stagione, le varie testate americane hanno pubblicato delle interessanti interviste coi talent creativi della serie HBO. Vi abbiamo già segnalato alcuni estratti che trovate linkati comodamente a seguire.

Dalle pagine di Deadline giungono le considerazioni fatte da Kali Reis, l’interprete di Evangeline Navarro, sul destino finale del suo personaggio che, nell’epilogo della sesta puntata, è decisamente sfumato e ambiguo: dopo aver iniziato a camminare lungo una distesa di ghiaccio (in maniera analoga a sua sorella), la rivediamo sulla veranda della casa in cui si trova anche la Liz Danvers di Jodie Foster.

Deadline chiede a Kali Reis perché, nel finale di True Detective 4, Navarro decida di sparire e se, a conti fatti, non sia diventata anche lei uno spirito.

A queste osservazioni la pugile e attrice risponde:

Navarro è una solitaria e non ha mai avuto il tempo di preoccuparsi di sé stessa, di conoscersi davvero internamente, di raggiungere uno stato di pace. È sempre stata una questione di sopravvivenza per lei. Proprio come sua madre che ha attraversato un certo stato mentale con lei che è finita a dover fare da mamma e sorella maggiore per sua sorella minore.

[La camminata finale] È aperta a ogni interpretazione. Penso che sua sorella fosse il filo conduttore che teneva insieme Navarro. Navarro non poteva andare completamente fuori di testa perché aveva qualcuno di cui preoccuparsi. Una volta che lei è andata via, non c’è più nulla che la trattiene. Può andare fuori di testa. Può picchiare questi ragazzi e fregarsene. Si getta a capofitto nelle cose. Quindi mi piace pensare che, indipendentemente dalla sua decisione di camminare sul ghiaccio come ha fatto sua sorella, non credo faccia sul serio qualcosa di analogo. Penso che vada solo in un luogo dove può essere se stessa senza nessuna responsabilità. E se dovesse o camminare sul ghiaccio come ha fatto sua sorella o rimanere in circolazione, l’unica persona che tornerebbe mai a vedere, che sia nel mondo degli spiriti o nel mondo fisico, sarebbe Danvers.