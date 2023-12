La nuova stagione di True Detective (in arrivo il 5 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW) si intitola Night Country e la creatrice Issa López ha svelato che inizialmente aveva proposto il progetto in modo totalmente indipendente dallo show antologico creato da Nic Pizzolatto.

La showrunner aveva infatti presentato un pitch alla HBO descrivendo il progetto come un ‘mistero legato a un omicidio nel ghiaccio’. I vertici dell’emittente hanno quindi suggerito la possibilità che fosse il nuovo capitolo di True Detective e, una volta raggiunto l’accordo, l’autrice si è trovata alle prese con il compito di ricordare gli elementi che avevano conquistato così tante persone in tutto il mondo e, al tempo stesso, realizzare qualcosa di personale.

La regista ha cercato di rimanere distante dai capitoli precedenti e aveva pensato:

Forse l’unico modo per catturare il vero spirito del progetto era fare l’opposto.

Facendolo è riuscita a proporre qualcosa di originale che mantiene comunque gli elementi alla base di True Detective come due detective complesse e non convenzionali, molta attenzione per l’atmosfera, un pizzico di aspetti sovrannaturali, momenti trascorsi in macchina, alcuni easter egg legati alla prima stagione e un caso complicato da risolvere.

Che ne pensate del fatto che Night Country non fosse stata ideata per far parte della serie antologica True Detective? Lasciate un commento!

I dettagli di True Detective: Night Country

Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, il cast comprende Jodie Foster, premio Oscar per Sotto Accusa e Il Silenzio degli Innocenti, Kali Reis (Catch the Fair One), Fiona Shaw (Harry Potter) con Christopher Eccleston (Doctor Who) e John Hawkes (candidato agli Oscar per Un Gelido Inverno).

Nei nuovi episodi, quando la lunga notte invernale cala a Ennis, in Alaska, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Issa López è showrunner, creatrice, regista ed executive producer. Jodie Foster, oltre ad essere protagonista, è anche executive producer insieme a Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak di PASTEL e Alan Page Arriaga. Per Anonymous Content hanno lavorato come executive producers Mari Jo Winkler, Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Cary Joji Fukunaga e Nic Pizzolatto.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: EW