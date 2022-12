HBO ha mostrato le prime immagini di True Detective: Night Country, l’attesa stagione 4 della serie antologica.

Nello spot HBO per le novità del 2023 vengono mostrate le prime immagini di questa stagione 4, che potete vedere anche in questo articolo:

La sinossi ufficiale diffusa dalla tv via cavo anticipa:

Quando la lunga notte cala a Ennis, Alaska, gli otto uomini che lavorano alla Tsalal Artcic Research Station scompaiono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) devono confrontare il proprio passato e le verità oscure che si nascondono sotto il ghiaccio artico.

La serie True Detective è arrivata per la prima volta sugli schermi nel 2014 con protagonisti Matthew McCounaghey e Woody Harrelson nel ruolo di due detective che lavoravano a una serie di omicidi irrisolti in Louisiana.

La seconda stagione ha poi ottenuto il rinnovo e ha proposto una storia interpretata da Colin Farrell, Vince Vaughn e Rachel McAdams che prendeva il via quando veniva trovato il cadavere di una persona coinvolta in un giro di corruzione della città.

Mahershala Ali e Stephen Dorff erano poi i protagonisti della stagione 3, con al centro la scomparsa di due bambini.

Nel cast della quarta, oltre a Foster e Reis, ci sono anche Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc, e Joel D. Montgrand.

Issa Lopez e Alan Page saranno co-autori della serie. Alla regia c’è Lopez, coinvolto come showrunner.

Nel team della produzione ci sono Cary Joji Fukunaga, Nic Pizzolatto, Foster, Page, Barry Jenkins, Adele Romanski, Mark Ceryak, Mari Jo Winkler, Chris Mundy, Steve Golin, Richard Brown, Matthew McCounaghey e Woody Harrelson.

Cosa ne pensate delle prime foto di True Detective: Night Country? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book