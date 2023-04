Truth Be Told, la serie con star Octavia Spencer, si concluderà con la stagione 3 che sarà quindi l’ultima.

L’attrice ha annunciato la notizia su Instagram dichiarando:

Volevo condividere la notizia che dopo tre stagioni nell’andare alla ricerca della verità e della giustizia, Poppy Scoville andrà in una meritata vacanza. Voglio ringraziare i miei partner di Orit Entertainment, Hello Sunshine, Chernin Entertainment, Fifth Season e tutti tra le fila di Apple per essere stata così di sostegno nel corso delle precedenti tre stagioni. Nichelle Tramble, Maisha Closson, Mikkel Norgaard e il nostro incredibile cast e la nostra troupe. Grazie per la vostra visione creativa durante questo incredibile percorso.