La serie Tuca & Bertie è stata nuovamente cancellata e si concluderà quindi con gli episodi della stagione 2.

Adult Swim aveva salvato il progetto animato con star Tiffany Haddish dopo che Netflix aveva deciso di non ordinare nuovi episodi al termine della prima stagione.

La serie creata da Lisa Hanawalt raccontava l’amicizia tra Tuca (Haddish), un tucano dal carattere determinato e spensierato, e Bertie (Ali Wong), un uccello canterino ansioso e sognatore.

Tra i doppiatori era coinvolto anche Steven Yeun.

Hanawalt ha scritto su Twitter:

Tuca & Bertie è stata tristemente cancellata. Ho ancora un finale meraviglioso e strano in mente, spero che un giorno avremo l’occasione di finire la loro storia. Nel frattempo, non ho smesso di creare. Ho visto così tante persone entrate in connessione con questa serie a un livello profondo e ho intenzione di continuare a raccontare storie di questo tipo, a tutti i costi.

La creatrice ha proseguito sottolineando:

A tutti i nostri fan, vi vogliamo bene e non possiamo ringraziarvi abbastanza per il vostro sostegno nel corso degli anni. Per favore non smettete mai di realizzare strane fan art (e di vestirvi come i personaggi per Halloween!), mi regala gioia senza fine.