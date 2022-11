Tulsa King: la data di uscita in Italia della serie con Sylvester Stallone su Paramount+

Paramount+ ha svelato la data di uscita in Italia della serie Tulsa King, con star Sylvester Stallone: lo show debutterà il 25 dicembre con i primi due episodi. Le puntate successive saranno distribuite a cadenza settimanale ogni domenica, arrivando poi al season finale previsto per il 12 febbraio in streaming.

Il gangster drama creato da Taylor Sheridan vede l’attore Sylvester Stallone nei panni di Dwight Manfredi, ex capo della mafia newyorkese che, dopo 25 anni di prigione, viene rilasciato ed esiliato dal nuovo boss per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight si circonderà di un gruppo di personaggi improbabili e deciderà di costruirsi un suo impero.

A dicembre, su Paramount+, arriverà poi dal 14 dicembre la prima stagione del thriller drama The Tourist, serie in 6 episodi con Jamie Dornan, Shalom Brune-Franklin e Olafur Darri Olafsson. Jamie Dornan ha la parte di un ‘uomo’ che dopo essere stato vittima di un incidente stradale, si risveglia in ospedale privo di memoria. Grazie ad un unico indizio inizierà la ricerca della verità.

Dal 15 dicembre, in attesa dell’annunciato reboot, arriveranno poi le prime sette stagioni di Frasier. A gennaio saranno poi inserite in catalogo le successive, dalla 8 alla 11.

Per i più piccoli, dal 16 dicembre, spazio poi alla serie animata I Puffi che sono tornati con una nuova serie reboot dell’originale degli anni ’80, in 26 episodi. Nei nuovi episodi ritroveremo i personaggi più amati dai bambini: Grande Puffo, Puffetta, Brontolone, Quattrocchi, Vanitoso ma anche Gargamella e Birba!

Fonte: Comunicato stampa Paramount+