Nel cast della serie, con star Sylvester Stallone, ci sarà anche

Al centro della trama ci sarà Dwight “Il Generale” Manfredi (Stallone), un capo mafioso di New York, che esce di prigione dopo 25 anni e viene messo in esilio dal suo boss e si ritrova ad aprire un negozio a Tulsa, Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa forse non pensa al suo interesse, Dwight inizia a costruirsi un gruppo di alleati per aiutarlo a fondare un nuovo impero criminale in un luogo che per lui è quasi un altro pianeta.

Hedlund sarà una presenza regolare nelle puntate con la parte di Mitch Keller, nato in Oklahoma e un ex bull rider che si è ritirato dall’attività ancora molto giovane a causa degli infortuni subiti, scivolando nel tunnel delle dipendenze.

Nel cast della serie creata e prodotta da Taylor Sheridan ci saranno anche Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, e A.C. Peterson.

Terrence Winter sarà showrunner e produttore del progetto destinato a Paramount+.

