Ci sarà mai un Twin Peaks 4? Una domanda che attanaglia un po’ tutti i fan e le fan della serie, specie dopo il finale di Twin Peaks: il ritorno, la terza stagione della leggendaria serie Tv di David Lynch e Mark Frost uscita nel 2017.

Ospite di un Q&A organizzato dal Tulpa Forum, la storica produttrice dello show, Sabrina S. Sutherland, si è detta ottimista in merito a Twin Peaks 4 specificando però che tutto dipende dai creatori della serie:

Personalmente spero di poterne realizzare ancora. Ma in merito alle intenzioni non so che dirti. So che David ha delle idee per una nuova stagione, ma Mark non so…