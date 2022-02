sarà il protagonista della serie, l’adattamento del popolare videogioco che ha ottenuto il via libera alla produzione da parte di. Il progetto sarà una collaborazione tra Sony Pictures TV, PlayStation Productions e Universal Television.

La star di The Falcon and the Winter Soldier sarà coinvolto come protagonista e produttore. Michael Jonathan Smith, già nel team di Cobra Kai, ne sarà lo showrunner, sceneggiatore e produttore. Nel team della produzione saranno coinvolti anche Will Arnett e Marc Forman tramite la loro Electric Avenue.

Twisted Metal racconta la storia di un uomo che riceve la possibilità di avere una vita migliore se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraversando una landa desolata in una realtà post-apocalittica. Con l’aiuto di un ladro di auto affronterà criminali che guidano veicoli in grado di distruggere e altri pericoli, tra cui un clown mentalmente disturbato che guida un carretto di gelati.

Mackie avrà la parte di un lattaio che parla velocemente tanto quanto guida. Senza alcun ricordo del suo passato, John Doe, ottiene un’opportunità unica nella vita per realizzare il suo desiderio di trovare una comunità a cui appartnere, ma solo se può sopravvivere agli scontri.

Lisa Katz, presidente di NBCUniversal Television and Streaming, ha aggiunto:

Twisted Metal è stato un fenomeno globale da oltre 25 anni, ma era la visione creativa per questo adattamento live-action – guidato da Michael Jonathan Smith, Rhett Reese e Paul Wernick – che ci ha conquistato. Inoltre Anthony Mackie nel ruolo del protagonista ha reso innegabile il progetto! Questa comedy infusa da adrenalina è nelle mani esperte dei nostri partner di Sony Pictures Television, Playstation Productions e Universal Television, e sarà l’aggiunta perfetta per Peacock mentre continuiamo a cercare a offrire dei programmi unici in grado di intrattenere.

