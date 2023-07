Anthony Mackie, protagonista di Twisted Metal, ha parlato dell’adattamento del videogioco PlayStation, e della sua esperienza in qualcosa di più piccolo rispetto al Marvel Cinematic Universe.

In una lunga intervista con Deadline, Mackie ha parlato di come la trama della serie tv si adatti al videogioco:

Quindi con la serie, siamo stati in grado di realizzare quel retroscena al gioco e creare quello sfondo in cui ora sei affezionato a questi personaggi. E quando torni indietro e giochi, ora hai un rapporto completamente diverso con quei personaggi che sono nel gioco.

Mackie ha poi parlato degli allenamenti con Samoa Joe, che interpreta il clown Sweet Tooth:

Samoa non mi dava veramente i pugni. E io gli dicevo: ‘Amico, sei un wrestler professionista. Una cosa che sai fare è non colpire qualcuno.’ Ma è stato grandioso. Mi sono divertito molto. Posso dire di aver combattuto contro un wrestler.

Infine, Mackie ha raccontato le differenze tra Sam Wilson in un mondo enorme come il Marvel Cinematic Universe e il John Doe che vive in un mondo più piccolo come Twisted Metal:

il mio personaggio è un tipo che vede il bicchiere mezzo pieno. E lo adoro. Adoro l’idea di “Nessuno mi rovinerà la giornata”. Questo è un grande giorno.’ Dai i limoni a questo tizio, lui ci farà la limonata. Quindi volevo passare cinque mesi da solo in quel posto felice e avere la fortuna di potermi chiedere ‘Cosa potrebbe andare storto? Chi lo sa?’

Creato dagli sceneggiatori di Deadpool Rhett Reese e Paul Wernick, Twisted Metal segue John Doe (Mackie), un lattaio dalla grande parlantina afflitto da amnesia. Quando gli viene offerta la prospettiva di una vita migliore, Doe dovrà consegnare un pacco sconosciuto attraverso un paesaggio infernale. Per aiutarlo nella sua missione, collaborerà con l’impulsiva ladra d’auto Quiet, interpretata da Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine). A completare il cast ci sono Neve Campbell nei panni di Raven, Thomas Haden Church nei panni dell’agente Stone, Richard Cabral nei panni di Loud e il wrestler professionista della WWE Samoa Joe nei panni di Sweet Tooth, che verrà doppiato da Will Arnett.

L’adattamento live-action del popolare videogioco sarà composto da dieci episodi della durata di trenta minuti e la produzione è stata affidata a Sony Pictures TV, PlayStation Productions e Universal Television.

Tutti i dieci episodi del progetto live-action hanno debuttato sugli schermi americani il 27 luglio.

